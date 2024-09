Os sucos detox proporcionam uma série de benefícios ao corpo, incluindo a eliminação de toxinas, a promoção do bom funcionamento do sistema digestivo e o fortalecimento do sistema imunológico. Além de serem saborosas e ricas em nutrientes, essas bebidas são muito utilizadas em dietas, pois auxiliam na perda de peso e contribuem para uma maior sensação de saciedade.