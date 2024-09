O feijão-preto é um alimento versátil e amplamente apreciado em diversas culturas. No Brasil, é comum vê-lo em pratos como feijoada, sopas e hambúrgueres, que aproveitam seu sabor marcante e sua rica composição nutricional. A exemplo disso estão as proteínas, ferro, fibras, vitaminas e minerais, que fazem parte de sua composição e oferecem inúmeros benefícios para a saúde. A seguir, confira 7 benefícios do feijão-preto para a saúde: