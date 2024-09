6 dicas para transformar a área de serviço

A área de serviço, apesar de essencial, é muitas vezes relegada ao último lugar no planejamento e execução de reformas. Essa atitude, no entanto, pode comprometer a eficiência de toda a casa. “É comum que muitas pessoas posterguem ou realizem uma execução aquém do merecimento em função do orçamento total da obra ou até por acharem desnecessário investir na área de serviço”, comenta a arquiteta Isabella Nalon, à frente do escritório que leva seu nome. Desse modo, tal espaço acaba não recebendo a devida atenção, resultando em uma perda de potencial.