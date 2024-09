Barreirinhas, localizada no estado do Maranhão, é a porta de entrada para um dos cenários naturais mais impressionantes do Brasil: os Lençóis Maranhenses. Esse município, que fica a aproximadamente 250 km da capital São Luís, é o ponto de partida para quem deseja explorar esse vasto deserto de dunas brancas e lagoas cristalinas que se estende por mais de 1.500 km².