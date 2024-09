Viajar está nos planos de muitas pessoas, especialmente para aproveitar os feriados. Enquanto algumas visam ao exterior, outras procuram novos destinos dentro do território nacional. Em 2023, o site Melhores Destinos listou os 50 melhores destinos brasileiros para viajar — e várias das localidades do Norte foram citadas, principalmente devido à proximidade com a floresta amazônica.