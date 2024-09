Quando falamos sobre Libra, imediatamente pensamos em equilíbrio e diplomacia. No entanto, existem muitos equívocos que cercam esse signo, que vão desde sua personalidade até a forma como lida com as emoções. Para esclarecer essas dúvidas, confira, abaixo, 4 mitos e verdades que ajudam a compreender melhor a natureza dos librianos!