Gaúcho é reconhecido como o maior colecionador de Kens do mundo: "Entrei oficialmente para a história da Barbie"

Bernardo Guedes detém a coleção mais extensa do boneco ícone da Mattel, de acordo com a Official World Record. Paixão pelo universo dos brinquedos iniciou na infância e ganhou expressão na vida adulta

18/07/2024 - 19h28min Atualizada em 18/07/2024 - 23h23min