Na arquitetura, alguns elementos exercem a dupla atribuição de conferir funcionalidade e um toque decorativo. Esse é o caso das cortinas, que nos ambientes podem exercer o papel desejado de acordo com o momento e a intenção dos moradores. E engana-se quem ainda pensa que cortina “é tudo igual”. Com diversos modelos e materiais, as características e as demandas do projeto são essenciais para determinar qual é a mais adequada para o local.