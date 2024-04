Para quem quer viajar, mas não tem companhia e nem está a fim de se lançar em uma aventura solo, existem as excursões, é claro. Mas algumas viajantes e empreendedoras gaúchas entenderam que esse momento de lazer pode ser ainda mais especial se for feito em um grupo composto exclusivamente por mulheres. Nessa dinâmica, relatam que o que tende a acontecer é a liberdade para se soltar, falar besteira, desabafar e, de quebra, fazer conexões e amigas com quem possam viajar no futuro.