Imbuídos de uma fé inabalável, os Magos foram agraciados por uma estrela-guia, revelando o nascimento do Salvador. Sua jornada os levou ao palácio do temido Rei Herodes, mas nada os deteve na busca pelo Messias. E foi em uma humilde moradia, preparada por José, que encontraram Jesus e Sua família. Com reverência, presentearam o recém-nascido com ouro, incenso e mirra, símbolos de realeza, divindade e humanidade.