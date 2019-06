Após o recado da rainha Alice Bastos Neves: "Jogamos juntas?" Jornalista da RBS TV fala sobre a Seleção Brasileira de futebol feminino e afirma: "Nunca joguei bola. Mas estou começando a entender o impacto que as jogadoras, repórteres, comentaristas e todas as mulheres envolvidas nessa história, causam em todas as outras".