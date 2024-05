Diversos famosos têm se mobilizado para prestar ajuda aos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Entre eles, formam uma equipe as apresentadoras Xuxa e Angélica, o humorista Whindersson Nunes, o empresário Anderson Baumgartner e o ator Junno, que, juntos, integram a iniciativa Procura-se Um Amigo.