Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Nesta quarta (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Todas as palavras são mágicas e perfeitas, porque evocam sentimentos e atualizam imagens de situações distantes. Tenha isso em mente para escolher bem as palavras que utilizar nesta parte do caminho. Importante.