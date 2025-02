Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (13), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

Se você se preocupa com suas finanças, é assim que elas piorarão. Procure tomar uma atitude leve em relação a esse tema sem, no entanto, ser tão despreocupada que sirva para você gastar mais do que está disponível.