Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Nesta quinta (30), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Há males que vêm por bem, mas há outros que são absolutos e que não destilam nenhuma aprendizagem, só mais do mesmo. Tome um tanto de distância do mundo para sua alma não se intoxicar com o que não precisa. Em frente.