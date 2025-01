Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Nesta terça (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

As pontas que você deixar soltas agora serão as que se transformarão nos chicotes do destino que fustigarão você no futuro. Melhor não maquiar nada agora, mas deixar evidentes as questões mal resolvidas.