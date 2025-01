Horóscopo do dia : confira a previsão para os 12 signos em 17 de janeiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 17/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Aquilo que é sentido intimamente e que não é compartilhado com ninguém, é isso que há de mais importante para você refletir, porque enquanto acontecem outras coisas, a alma se conecta telepaticamente com outras pessoas.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Sem confiança entre as pessoas só resta se munir de contratos com cláusulas infindáveis que, ao que a experiência indica, nem sempre servem ao fim para o qual são criadas. Procure recuperar a confiança, só ela resolve.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Que haja incerteza em relação aos objetivos pretendidos não é necessariamente uma indefinição. Indefinição seria você não ter a mínima ideia do que pretende realizar, e nesse caso o momento é bom para superar a condição.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

É preciso digerir as informações que sua alma recebe neste momento, porque depois do primeiro impacto, esclarecedor, virão infinitas perguntas que não terão como ser respondidas de imediato. O tempo dirá.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Fazer acordos é muito bom, mas é preciso ter em mente que são temporários, e que se você pretende que sejam definitivos, então as conversas precisam ser muito mais amplas, profundas e sinceras também. É por aí.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Se ninguém se habilita a fazer o necessário, restará à sua consciência assumir responsabilidades que não necessariamente lhe caberiam, porém, como são necessárias, alguém as teria de desempenhar. Você.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Há impulsos dos quais sua alma não abre mão, quando é tomada por esses se dedica a criar as experiências que supostamente os satisfariam. O passado, porém, indica que nem sempre essa satisfação acontece.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Nada acontece por si só, o destino, apesar de ter várias linhas escritas, precisa de seu corpo, coração e mente para atuar no mundo, e nem sempre há essa disposição toda, no geral as pessoas esperam acontecer.