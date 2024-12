Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

Na malha dos relacionamentos sociais que servem de referência para você, sua alma encontra o microcosmo do que anda acontecendo no mundo inteiro. O cenário se torna a cada dia mais complexo e as pessoas andam inquietas.