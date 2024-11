Nas redes sociais Notícia

Mirella Santos gera polêmica ao brincar sobre formatura em Medicina: "Só uma mentirinha de nada"

Cantora das Gêmeas Lacração passou o dia compartilhando detalhes do suposto evento e surpreendeu os internautas. No final do dia, porém, ela disse que se tratava de uma brincadeira

05/11/2024 - 18h57min Atualizada em 05/11/2024 - 23h08min