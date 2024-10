A mansão do apresentador Márcio Garcia foi colocada à venda na imobiliária Piquet Realty, por US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 275 milhões). Localizada no bairro de Joatinga, entre São Conrado e a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a propriedade foi classificada como a "melhor do Rio de Janeiro" pelo corretor responsável, Cristiano Piquet.