Destaque nas redes Notícia

Quem é Marcela Montellato, influenciadora brasileira que foi hostilizada em Nova York

Criadora de conteúdo digital acumula mais de 1,8 milhões de seguidores no Instagram e 6,4 milhões no TikTok. Recentemente, ela viralizou com vídeo no qual é xingada por mulher dos Estados Unidos

16/08/2024 - 21h19min Atualizada em 16/08/2024 - 21h20min