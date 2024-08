Primeiro filho Notícia

Ana Maria Braga revela que MC Daniel e Lorena Maria serão pais de um menino

No "Mais Você" desta segunda-feira, apresentadora relatou que teve a permissão do casal para contar a novidade. Vídeo do momento da descoberta foi compartilhado nas redes sociais logo depois

26/08/2024 - 13h37min Atualizada em 26/08/2024 - 14h09min