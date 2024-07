Apoio e carinho Notícia

Fabiana Justus ganha surpresa ao completar 100 dias de transplante de medula: "Só vai melhorar"

No hospital em que realiza exames e medicações, a influenciadora foi recepcionada por familiares com flores, abraços e confetes; diagnosticada com leucemia em janeiro, ela compartilha atualizações sobre o tratamento nas redes sociais

05/07/2024 - 22h38min