O campeão do BBB 24, Davi Brito, e a ex-esposa, Mani Rego, evitaram um ao outro durante o São João da Thay, que é realizado em São Luís do Maranhão. De acordo com o baiano, ele foi surpreendido pela presença de Mani em evento do festival na quinta-feira (6), mas não se incomodou.