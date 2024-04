Shakira, 47 anos, estaria vivendo um novo amor, de acordo com informações publicadas pelo Daily Mail na quarta-feira (3). A publicação aponta que a colombiana está namorando o ator Lucien Laviscount, 31, depois de conhecer o artista enquanto contracenavam como par romântico no clipe de Puntería, lançado pela cantora junto ao álbum Las Mujeres Ya No Lloran em 22 de março.