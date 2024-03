Em entrevista divulgada nesta quinta-feira (7) pelo canal americano ABC News, a supermodelo Gisele Bündchen se recusou a comentar sobre a vida afetiva e rumores de um possível relacionamento com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente, mas falou sobre sua prioridade no momento: a criação dos filhos após o divórcio do ex-marido Tom Brady.