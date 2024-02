O cantor sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, e esposa dele, Biah Rodrigues, utilizaram as redes sociais para compartilhar que estão esperando gêmeos. Esta é a terceira gravidez dos dois, que também são pais de Fernanda, dois anos, e Theo, três. A notícia foi divulgada em postagem compartilhada pelos perfis dos dois no Instagram no domingo (21).