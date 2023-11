Nesta quinta (30), a atriz Samara Felippo, 45 anos, revelou em uma publicação no Instagram que sua filha mais velha, Alicia, 14, foi morar com o pai, o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, a artista falou sobre o assunto e disse que Alícia foi para o país no início do mês. Sem esconder a saudade, ela demonstrou apoio a filha.