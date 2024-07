Lojas Renner lança coleção especial para apoiar retomada do Estado

Uma iniciativa para unir moda e solidariedade. Foi com essa proposta que a Lojas Renner lançou, na semana passada, a coleção cápsula Todos Unidos pelo RS. O objetivo é colaborar com vítimas da enchente do mês de maio. O projeto é uma parceria com o Instituto Lojas Renner (ILR), pilar social da companhia, e três fornecedores de Santa Catarina e do Paraná, que prevê a doação de R$ 400 mil para mulheres em situação de maior vulnerabilidade social após a tragédia climática. A novidade se soma ao conjunto de ações que a empresa vem desenvolvendo para apoiar o Estado. A estimativa é que o impacto de todos os projetos da varejista direcionados ao Rio Grande do Sul por motivo das chuvas passe de R$ 50 milhões.