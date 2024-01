Contagem regressiva para o Planeta Atlântida 2024 e muita gente já está com o ingresso na mão. Entre os preparativos para curtir o festival,que ocorre em 2 e 3 de fevereiro, na Sociedade Amigos Balneário Atlântida (SABA), está a escolha do look, com muito estilo e conforto. Maior varejista de moda do país, a Renner é a patrocinadora oficial do Planeta Atlântida desde a sua segunda edição e o que não faltam são opções para compor o figurino e se jogar nos shows.