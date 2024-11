A morte com data marcada pode ser uma bênção

O táxi sintonizava uma estação de rádio religiosa. Duas locutoras falavam sobre a importância de as mulheres serem submissas, a fim de atenderem aos desígnios de Deus. O poeta Antonio Cicero recém havia cometido eutanásia e eu, sentada no banco de trás, pensava: de que adianta defender o livre arbítrio em um país tão condenado ao servilismo? Preferimos receber ordens em vez de nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Entregamos para a Igreja e o Estado a decisão de como devemos viver e morrer. Renunciamos à autonomia do nosso corpo e mente.