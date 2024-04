Estava perambulando pelas redes, quando encontrei uma postagem no Instagram, a exemplo de tantas outras, mostrando uma seleção de fotos de diversas mulheres 60+ que continuam charmosas, interessantes e seguras com sua aparência. Resolvi dar uma olhada nos comentários. Muitos emojis de aplausos, carinhas com corações no lugar dos olhos e os invariáveis “Musas!”, “Divas!”, etc., etc., até que alguém largou esta: “O que o bisturi e o dinheiro não conseguem, não é mesmo?”.