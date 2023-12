Redes sociais. Venho percebendo que minha estafa vem também desse lugar. O cansaço não é proveniente apenas do excesso de compromissos, mas do movimento de uma única parte do meu corpo: o dedo indicador que conduz, na vertical, a rolagem das postagens do feed, e na horizontal, a sequência de stories. Um único dedo promovendo a anarquia destrutiva dos sentidos. Em um minuto sinto compaixão, e no outro, cobiça. Um minuto de informação, e no seguinte, espanto. Sentimentos fragmentados pelo vício em consumir tudo sem sentir o gosto.