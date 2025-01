Dia Mundial do Queijo: 5 receitas infalíveis para fazer em casa

É legal ver como o queijo se transforma em tantos pratos deliciosos, dos simples aos elaborados. Me encanta poder explorar possibilidades.

Se eu fosse organizar uma lista de itens obrigatórios para ter em casa, com toda a certeza, queijo jamais faltaria — junto de ovos, vinho e tomate, que fazem parte do balanço para que tudo fique em ordem.

Por isso, no Dia Mundial do Queijo, reunimos cinco receitas para celebrar o ingrediente. Afinal, lanche sem queijo nem é lanche, é no máximo uma versão mais tristinha.