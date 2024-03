O cenário não pode ser mais encantador. O 30º andar do Hotel Nacional, edifício projetado por ninguém menos que Oscar Niemeyer, de frente para a Praia de São Conrado e com vizinhos como os Morros Dois Irmãos e a Pedra da Gávea, é o mais alto monolito à beira-mar do mundo (842 metros). É ali que o chef Nao Hara concebeu o seu mais novo projeto, o Masi, um restaurante que une as culinárias japonesa e mediterrânea.