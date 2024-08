O BarraShoppingSul promove, nos dias 2 e 3 de agosto, a prévia da 15ª edição do Mississippi Delta Blues Festival, tradicional encontro de Caxias do Sul, realizado há 15 anos, que reúne gastronomia e música. Neste ano, o evento, que ocorre pela primeira vez em Porto Alegre, homenageia a cidade de Cleveland, localizada no Estado do Mississippi, nos Estados Unidos, conhecida como o berço do Blues.