Dificilmente você verá alguém saindo de Gramado ou de Canela sem uma sacola da Jolimont. Fundada em 1948, a vitivinícola fica no coração da Região das Hortênsias, a poucos minutos de Canela, no exuberante Morro Calçado, com uma vista privilegiada. Lá, um francês iniciou uma das primeiras produções de vinhos finos artesanais do nosso Estado, unindo o terroir único à essência francesa. Dos parreirais, saem rótulos premiados e reconhecidos internacionalmente pela qualidade e pelo sabor.