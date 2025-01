Victor Hugo, do "BBB 20", comenta comparações com Marcelo e revela o que está achando do "BBB 25"; assista

Edilberto e Raissa deixaram o Big Brother Brasil na noite de terça-feira (28) e, no início da tarde desta quarta (29), o jogo já deve ganhar novos desenhos, com uma dinâmica inédita que promete pôr fim às eliminações em dupla. O futuro da disputa é pauta no episódio desta semana do Emparedados, que tem como convidado o ex-BBB Victor Hugo.

Ao vivo no YouTube de GZH, a partir das 12h, o participante do BBB 20 relembra momentos marcantes de sua edição, da qual foi eliminado com alto índice de rejeição, conta detalhes da vida pós-BBB e opina sobre os participantes e a dinâmica do BBB 25.

O ex-brother também comenta as comparações com Marcelo, primeiro eliminado desta temporada ao lado da esposa Arleane. O servidor público foi apontado pelos espectadores como "gêmeo" de Victor Hugo.