O que levou Arleane e Marcelo a serem os primeiros eliminados do "BBB 25"? Assista 

Acabou a brincadeira no Big Brother Brasil 25. Na noite desta terça-feira (21), o reality eliminou a primeira dupla, demonstrando que o jogo começou pra valer. Os manauaras Arleane e Marcelo deixaram a casa mais vigiada do Brasil, e os motivos que levaram o casal à porta de saída são o tema do episódio desta semana do Emparedados, podcast de Zero Hora dedicado à cobertura do programa.

Ao vivo no YouTube de GZH, a partir das 12h desta quarta-feira (122), as apresentadoras Camila Bengo, Kizzy Abreu e Rafaela Knevitz recebem o influenciador Alisson Espíndola, da página Cacetinho Memes, para comentar os principais acontecimentos da primeira semana do reality.

A rotina na casa mais vigiada do Brasil teve direito a tretas pós-Sincerão, ameaça de desistência e sinais de que um casal pode se formar em breve. Também houve espaço para desentendimentos entre as duplas. As picuinhas internas são o tema do quadro Habla Mesmo, no qual o Emparedados vai às ruas para saber a opinião dos espectadores.