Adriana Esteves vive Mércia em "Mania de Você". Globo / Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta quarta-feira (29).

Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Mércia festeja ao ver Viola sendo desmascarada, e orienta Luma a voltar para Mavi. Volney aconselha Viola a deixar Angra. Volney planta um rastreador no sapato de Mércia. Leidi se assusta com a ideia de Ísis em relação a Berta.

Dhu aconselha Michele a pensar sobre sua situação com Daniel. Rudá descobre que o plano de Viola contra Mavi não deu certo. Luma dá apoio a Mavi. Daniel tenta convencer Michele a voltar para sua casa. Volney segue Mércia.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Basílio ameaça Juliano. Arlete conta a Beatriz a história de Valéria e Juliano. Orlando procura Iolanda. Edu e Guto apoiam Anita. Clarice pensa sobre conversa com Beatriz e Carmem. Arlete pressiona Maristela e Juliano para falar com Valéria. Topete pede Eugênia em namoro. Zélia garante que ajudará Maristela e Juliano a seguir enganando Arlete. Marlene descobre o nome do antigo motorista dos Alencar. Bia confronta Beatriz.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Roxelle se oferece para confortar Madalena. Violeta flagra Cacá olhando uma foto de Baixinho. Jô comenta com Cacá sobre as investidas de Gerson em Roxelle. Osmar se surpreende ao descobrir que Chico está treinando para ser capanga. Jão é escolhido para representar sua empresa no Congresso de Diversidade e Inclusão Corporativa. Neuza e Roxelle implicam com Gigi por causa de Bernardo. Roxelle enfrenta Gerson. Belisa pensa em Rodolfo. Os capangas de Gerson fotografam Yuki com Bernardo. Ana Lúcia pede que Violeta demita Cacá. Madalena confronta Chico sobre a ocupação que deseja ter.

Força de Mulher - Record, 21h

Após o sequestro das crianças, Ceyda, Yeliz e Arif estranham a reação tranquila de Bahar. Sarp brinca com os gêmeos no parque e Piril vibra ao saber que o plano dela deu certo. Sirin janta com Suat e ele pede que ela lhe informe sobre a reação de Bahar após a descoberta sobre Sarp.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min