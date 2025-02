"Muito dramáticas": William Bonner cita duas coberturas no Rio Grande do Sul como as mais marcantes da carreira

William Bonner esteve presente na última edição do programa "Fantástico", neste domingo (16). @showdavida / X / Reprodução

Neste ano, o grupo Globo completa cem anos de história, desde a primeira publicação do seu jornal impresso, em 1925. No programa Fantástico, no domingo (17), William Bonner relembrou momentos vividos na emissora e coberturas históricas das quais fez parte — duas delas no Rio Grande do Sul.

O jornalista contou para as apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta alguns dos momentos mais importantes da própria carreira e quais foram as reportagens, coberturas e novela da Globo que mais lhe marcaram.

Entre os destaques, estão dois momentos que entraram para a história do Estado gaúcho: o incêndio na Boate Kiss, em 2013, e a enchente de maio de 2024.

— São duas coberturas muito dramáticas e as duas no mesmo Estado — ressaltou Bonner — Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. E, no ano passado, então, muito recente na memória de todo mundo, as enchentes no Rio Grande do Sul também.

Ao longo da fala do jornalista, foram mostradas imagens registradas nos dois momentos. Em uma delas, Bonner estava no Estado, em maio de 2024, durante a enchente.

— O drama que o povo gaúcho está enfrentando tem uma gravidade absolutamente incomparável — disse, à época.

Jornalismo, esporte e entretenimento

O apresentador do Jornal Nacional também chamou atenção para a construção da marca ao longo do último século, passando por impresso até a chegada da Rádio Globo, da TV Globo e das tecnologias mais recentes, como o streaming Globoplay.

William Bonner contou qual foi a sua novela preferida da emissora:

— Me fez rir e me obrigou a dar um jeito de chegar em casa rápido, porque eu comprei uma televisãozinha portátil, botei no carro para poder ver: Avenida Brasil.

Ele também deu destaque a outras coberturas importantes, como a eleição de Barack Obama, nos Estados Unidos, em 2008, e os diversos títulos de Ayrton Senna, ao longo da década de 1990.

— Eu acho que o esporte também tem essa função muito importante de atenuar as mazelas do dia a dia — completou o jornalista.

Cem anos de Globo

Veja a campanha do centenário da empresa, narrada por William Bonner: