"BBB 25" inaugura jogo individual em semana com quarto secreto, paredão quádruplo e a saída de apenas um participante

Nesta sexta-feira (31) a dupla de líderes da semana indicará três pares que serão colocados na mira durante o programa. No sábado (1º), acontecerá prova do anjo que imuniza a dupla vencedora .

Já no domingo (2), será dia de formação de paredão com duas duplas imunes e quatro duplas indicadas: uma indicação dos líderes da semana, duas pela casa e uma no contragolpe dos indicados no confessionário.