Participantes do BBB 25 encaram uma prova de resistência que vai definir a terceira liderança do reality show. A disputa, que começou na noite de quinta-feira (30), já se estende até a manhã desta sexta-feira (31).

Às 7h40min Diego e Daniele Hypólito foram eliminados da competição após ficar por último no ranking da contagem de moedas.

Como foi a prova?

Na dinâmica, as duplas ficaram divididas entre o gramado da casa e o "provódromo". Os representantes que foram para o provódromo foram separados em cabines individuais, onde há um contador eletrônico.

A cada rodada, moedas caem do teto em um baú gigante e, com isso, os participantes devem apertar o contador eletrônico para tentar contar quantas moedas caem. Cada vez que o contador for apertado, uma moeda será contabilizada.