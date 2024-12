Michele Vaz Pradella: Rudá, o personagem mais odiado de "Mania de Você"

Um dos grandes problemas de Rudá é que não houve um desenvolvimento do personagem. Enquanto fomos apresentados a todos os traumas e fragilidades de Mavi, o suposto herói não teve qualquer ato heroico, pelo contrário. Sua única função desde os primeiros capítulos foi iludir e enganar as mulheres. Enquanto namorava Luma (Agatha Moreira) na primeira fase, a traiu com Viola (Gabz). Fugiu para Portugal e lá conheceu Felipa (Joana de Verona), com quem ficou por 10 anos. Ao decidir voltar para o Brasil, não foi honesto para terminar com a moça, inventou várias mentiras e foi enrolando, enquanto a coitada estava com a mãe muito doente. Depois, simplesmente parou de dar notícias, como se fosse um namorico, e não uma relação de anos! Assim não dá defender esse “mocinho”.