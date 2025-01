Nicolas Prattes vive Rudá em "Mania de Você". Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta segunda-feira (30). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h25min

Rudá se desespera e procura por Filipa. Mavi tenta convencer Mércia a não se influenciar por Volney. Hugo demite Edmilson. Gael se declara para Fátima, que supõe que o rapaz está a serviço de Robson. Diana vê Gael deixando a casa de Fátima devastado. Mavi manda Zon espalhar a notícia do desaparecimento de Filipa. Viola inicia seu plano de fuga. Rudá chega até a costa e é surpreendido pelo delegado. Viola consegue escapar do bunker e vai para a casa de Daniel pedir ajuda a Michele.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Bia e Ronaldo pedem ajuda para sair do elevador. Beto se emociona ao ouvir um comentário sobre Beatriz e a campanha do novo sabonete. Mauro tenta fazer Celeste entrar em seu carro à força, quando Edu chega. Ronaldo e Bia discutem. Alfredo deduz que foi Jacira quem enviou o bilhete misterioso para Anita.

Ulisses revela a Beatriz que Beto está pensando em aceitar a proposta de ir para Brasília. Clarice se decepciona por não conseguir popularizar a Magnifique. Edu e Celeste se encontram. Lígia aconselha Beto a aceitar a proposta. Raimundo questiona a decisão do filho.

Volta por Cima - RBS TV, 19h45min

Belisa finge para Yuki que não conhece Rodolfo. Sebastian descobre que Joyce está com o diário de Mariazinha. Madalena conta para Jão que discutiu com Cacá. Cida toma uma decisão. Belisa reclama da presença de Rodolfo. Marco confirma para Gerson que avisou a Violeta que eles ficarão com a área do Mário Coelho. Tati se aconselha com Doralice sobre seu namoro com Nando. Rodolfo segue Belisa até sua casa.

Rosana estranha o comportamento agressivo de Nando. Joyce descobre que estão faltando páginas do diário e se desespera. Edson convida Jão, Ana Lúcia e Cacá para um jantar. Roxelle surge na casa de Violeta procurando Jô, e Cacá fica tensa. Marco vai à loja de Madalena oferecer seu serviço de proteção.

Força de Mulher - Record, 21h

Bahar vai até o jardim do hospital com Arif. Os dois conversam em clima romântico, mas ela se assusta ao ver os filhos e tenta se esconder. Sarp conta para Piril que Bahar e seus filhos estão vivos e grita com a esposa ao desconfiar de que ela já sabia de tudo. Piril desmaia. Yazim conclui que Nezir está recuperado.

Piril recobra a consciência e Sarp pede que a mulher o ajude a encontrar Sirin para salvar a vida de Bahar. Piril diz ao marido que vai levá-lo até Sirin e liga para o pai marcando um jantar na casa dele. Suat pede que a filha não leve Sarp.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min

Nas cavernas de MG, Paulo encontra equipamentos deixados por uma equipe de ornitólogos e usa uma câmera para tirar fotos e deixar pistas. Elisa pede a Norma que dê aula de dança.