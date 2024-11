A Netflix anunciou nesta quarta-feira (6) a estreia da quinta e última temporada de Stranger Things para 2025. A data do anúncio coincide com o Stranger Things Day, data que marca o desaparecimento de Will Byers no início da série. O serviço também divulgou um teaser com o que parecem ser os nomes dos episódios, oito ao todo. O dia exato em que eles serão disponibilizados não foi revelado até o momento.