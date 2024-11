A Sessão da Tarde desta terça-feira (5) exibe Vovó...Zona 3 - Tal Pai, Tal Filho (2011). No terceiro filme da franquia de comédia estrelada por Martin Lawrence, o agente do FBI Malcolm Turner contará com a ajuda do seu filho, Trent (Brandon T. Jackson), para realizar uma investigação policial. Dirigido por John Whitesell, o longa será exibido na RBS TV, a partir das 15h20min, logo após a novela Cabocla.