"No Rancho Fundo": chega ao fim a disputa pela Gruta Azul 

Sabem onde fica Lasca Fogo? É um distrito de Lapão da Beirada, cidade próxima a Canta Pedra. Foi lá que o público viu se desenrolarem muitas intrigas, casamentos desfeitos, matutos ficando milionários, morto ressuscitando e muitas outras histórias que saíram da mente do autor Mário Teixeira. Criador de Mar do Sertão (2022), ele trouxe de volta personagens de sucesso da novela anterior, como Padre Zezo (Nanego Lira), Deodora (Debora Bloch) e Cira (Suzy Lopes), que se misturaram a novos tipos e formaram uma trama divertida e empolgante. No Rancho Fundo chega ao fim hoje dá desfechos dignos aos mocinhos e castiga os vilões, como todo bom folhetim, e certamente vai deixar saudade.