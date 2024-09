"Que Domingão é esse?" Notícia

Mulher do meme "Que Xou da Xuxa é esse?" recria vídeo ao lado de Lívia Andrade

Patrícia Veloso Martins participará do "Domingão com Huck" do próximo domingo. Ela esteve no Projac nesta quinta-feira para a gravação do programa

19/09/2024 - 12h51min