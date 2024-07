Planeja reaproximação Notícia

"Quero fazer o que é certo daqui para frente", diz Evandro, de "Casamento às Cegas 4", sobre atitudes com o filho

Segurança foi acusado de abandono paterno pela ex-companheira enquanto participava do reality show de relacionamentos. Em vídeo publicado no Instagram, ele relatou que cresceu sem a presença do pai e pretende mudar esse padrão da família

02/07/2024 - 11h14min